Duel de smartphones : Samsung Galaxy S8 vs. LG G6

Grande tendance de l'année 2017, l'écran bord à bord est devenu une quasi-obligation sur les mobiles haut de gamme. La face avant de l'appareil étant ainsi réduite à sa plus simple expression, les différences d'ergonomie et de design sont à chercher autre part. Soulignons tout de même que Samsung parvient à faire un peu mieux que LG, avec un taux d'occupation de l'écran de 84 %, contre 78 % pour le G6. La claque visuelle est donc un peu plus prononcée sur le S8, grâce notamment à son écran incurvé, mais ces quelques pourcents ne sont pas vraiment significatifs à l'utilisation.



Question durabilité, le S8 marque un point grâce à l'emploi d'un verre Gorilla Glass 5 sur ses deux faces, alors que le G6 n'est protégé que par du Gorilla Glass 3 sur sa face avant et devant les modules photo. Mais si Samsung semble faire pencher la balance en sa faveur grâce à des finitions un peu plus travaillées que celles du G6, un choix ergonomique en particulier l'empêche de remporter cette manche : le placement de son lecteur d'empreintes, déjà largement décrié dans notre test. La décision de plaquer ce capteur biométrique à côté de l'appareil photo le rend difficilement atteignable et l'on finit souvent par souvent les doigts sur la vitre de l'appareil photo. Deuxième bémol sur le S8, le bouton dédié à l'assistant personnel Bixby a une utilité limitée pour le moment en raison des maigres fonctionnalités de ce dernier.



Le lecteur d'empreintes est devenu une part trop importante de l'utilisation mobile pour excuser le faux pas du S8 ici. Derrière sa robe plus simple et moins tape-à-l'œil, le G6 parvient finalement à atteindre le juste équilibre entre fonctionnalités et praticité. Pour ce qui est du design brut, cela reste une histoire de goût, Samsung privilégiant les formes arrondies et incurvées quand LG reste sur un design plat et plus classique, même si lui aussi a des bords légèrement arrondis.



Question afficheur, il n'y a pas à tortiller, le Galaxy S8 gagne grâce à sa dalle Amoled qui surclasse l'écran IPS du G6. La décision de LG de rester sur de l'IPS parce que l'entreprise est « totalement satisfaites des résultats obtenus » est difficilement acceptable à un moment ou de plus en plus de mobiles passent à l'Oled. Il faut avouer que les qualités intrinsèques de la technologie (contraste infini, économie d'énergie...) sont séduisantes.