Du 18 au 25 octobre 2017, la Côte d’Ivoire vibre au couleur de la technologie

Une dynamique inspirante pour les organismes nationaux comme La fondation Life Builders,conscientes de l’apport que constitue le numérique pour les générations présentes et avenirs.



Ainsi, elle lance le lundi 16 octobre 2017 au Lycée Mamie Faitai de Bingerville à 9heures en partenariat avec SAP dont elle représente dans une dizaine de pays francophones, la 3ième Edition de AFRICA CODE WEEK. AFRICA CODE WEEK est un projet de programmation informatique destiné aux enfants des zones défavorisées dont l’âge varie entre 8 et 24 ans.



Par des ateliers interactifs, des panels et des activités liées au Code et au logiciel SKRATCH, ces jeunes sont formés à une période donnée de l’année sur l’informatique.L’objectif clé de cette initiative vise à former 5 millions de jeunes repartis dans une trentaine de pays d’ici 2025 sur les outils et compétences informatiques nécessaires pour réussir au 21ème siècle et contribuer irréversiblement au développement économique et social de leurs différents pays.



En Côte d’Ivoire l’évènement se tiendra cette année du 18 au 25 octobre. Une semaine pendant laquelle, les enfants qui n’ont jamais touché à l’outil informatique rattraperont leur retard à l’aide d’une approche pédagogique innovante. Quelle est cette approche ?Des instituteurs d’une trentaine de ville de la Côte d’Ivoire ont été formés sur des rudiments de l’informatique. Ces derniers enseigneront à leurs élèves le code. Toute chose qui permettra très certainement de former plus 200.000 apprenants en Côte d’Ivoire. Une ambition noble de la Fondation Life Builders qui se réalisera avec l’apport technique et financier de toutes les couches socio-professionnels et les amoureux du numérique.



J’y serai, je vous invite !



Vive Africa Code Week Vive le numérique !!!



MOISE BOKBI



Journaliste-Consultant en Communication



bokbimoise@yahoo.fr