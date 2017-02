Drogue: au moins 28 personnes dont 4 militaires arrêtées par la gendarmerie à Bouaké

Baptisée ‘’Reprise de la ville de Bouaké en main’’, cette opération lancée, mardi, par les hommes de la cellule anti-drogue de la gendarmerie de Bouaké a permis de démanteler trois fumoirs dans les quartiers Air France 1 et 2 (Sud de la ville) et Odiénnékourani (Ouest). Il y a également 74 boulettes de cannabis, 30 doses d’héroïne, 7 doses de crack et 126 joints de Jamcoco (laxatif local pour toxicomane) qui ont été également saisis au cours de cette opération.



‘’Depuis le mois de décembre dernier on a constaté une montée en puissance de la criminalité à Bouaké avec pour pic le début du mois de janvier lors de la mutinerie des militaires où des commissariats de la ville ont été cassées et des armes emportées’’, a expliqué à la presse, le patron de la cellule anti-drogue de la gendarmerie de Bouaké sans donner de précision sur son nom.



C’est pourquoi, a fait savoir l’homme en arme ‘’on a décidé de reprendre la ville en main’’ à travers cette opération qui se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine. Une jeune fille de 20 ans et 4 militaires dont ‘’un élève officier du bataillon de sécurisation de l’Est’’ et un autre de la 3è région militaire de Bouaké figurent parmi les personnes interpellées.



CK/ls/APA