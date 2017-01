Drame : Un homme tué par un sac de cacao

Selon des personnes présentes au moment du drame, Ouédraogo Rasmane, a reçu un des sacs, pesant plus de 80 kg, en pleine poitrine après une chute. Ayant perdu connaissance et saignant de la bouche et du nez, il est décédé lors de son évacuation à l’hôpital.



Il devait charger ce jour là, quatre véhicules « Kia » à raison de 25.000 F CFA par camion à en croire les mêmes témoins.



Emeraude ASSAH