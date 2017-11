Donald Trump s'embrouille avec le magazine "Time"

Il aurait préféré que le magazine se batte pour lui. Visiblement vexé que l'offre formulée par le "Time" de le désigner "Personnalité de l'année" ne soit pas suffisamment ferme, Donald Trump a préféré décliner.

Le président américain a tweeté vendredi :



"Le magazine Time a appelé pour dire que je serai PROBABLEMENT désigné 'Homme (personnalité) de l'année', comme l'an dernier, mais qu'il faudrait que j'accepte un entretien et une importante séance photo. J'ai dit que probablement n'était pas suffisant, et j'ai décliné. Merci quand même !"



Il s'est plaint durant trois ans



L'hebdomadaire a répondu dans un tweet sans apporter de démenti formel :



"Le Président se trompe sur notre manière de choisir la personnalité de l'année. TIME ne commente pas son choix avant la publication, qui est le 6 décembre."



"Time Magazine" désigne chaque année la personnalité qui a "le plus marqué l'année écoulée, pour le meilleur ou pour le pire". Donald Trump avait déjà reçu cette distinction en 2016, année de son élection à la Maison Blanche, avec le titre "Président des Etats divisés d'Amérique".

En 2015, 2014 et 2012, Donald Trump s'était plaint sur Twitter de ne jamais avoir été sélectionné par 'Time'.





En juin dernier, plusieurs clubs de golf du milliardaire avaient défrayé la chronique en affichant dans leurs locaux une fausse une du magazine avec l'ancien magnat de l'immobilier en couverture.