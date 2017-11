'Doing business' 2018 : Voici le nouveau rang de la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire occupe désormais le 139ème rang sur 190 pays étudiés dans le classement mondial ''Doing business'' portant sur l'environnement des affaires. Ces données ont été rendues publiques le mardi 31 octobre 2017 par le Groupe de la Banque mondiale.



L'Etat ivoirien a progressé de trois petits points par rapport au classement de l'année dernière où il se situait au 142ème rang mondial.



Ce classement a révélé le bon prodigieux de trois pays de l'Afrique subsaharienne que sont le Malawi, le Nigeria et la Zambie qui figure dans le top 10 des pays les plus réformateurs.



Selon le document, qui livre le thème du ''Doing business 2018'' intitulé '' Réformer pour créer des emplois'', au niveau mondial, près de 3200 réformes ont été mises en œuvre pour améliorer l’environnement des affaires au cours de l’année dernière, et les pays en développement ont été à l’origine de 206 réformes. L’Afrique sub-saharienne qui est la région la plus représentée dans DB2018 détient le record pour la deuxième année consécutive, avec le Kenya qui détient le record régional (Voir classement général ci-dessous).



F.D.BONY