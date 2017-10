Djokovic ouvre un restaurant pour les sans-abris

On ne serait pas étonné si, un jour, Novak Djokovic devient président de son pays. S'il y a bien un joueur qui a la fibre patriotique sur le circuit ATP, c'est bien le Serbe. Et en voici une nouvelle preuve: l'ancien n°1 mondial, qui a mis un terme à sa saison 2017 en raison d'une blessure au coude, va ouvrir un restaurant qui proposera des repas gratuits pour les sans-abris et les personnes dans le besoin.



"L'argent n'est pas un problème pour moi, explique l'homme aux 12 titres en Grand Chelem, cité par le Daily Mirror. J'ai gagné assez d'argent pour pouvoir nourrir toute la Serbie. Je pense qu'il (le peuple serbe, ndlr) le mérite après tout le soutien qu'il m'a apporté."



Djokovic est devenu l'an passé le premier joueur à dépasser la barre des 100 millions de dollars de gains en carrière. Au total, le Serbe a amassé plus de 109 millions de dollars sur les tournois (sans compter ses revenus de sponsoring), depuis qu'il est passé professionnel en 2003. Par ailleurs, "Nole" a déjà ouvert deux restaurants, le premier en 2009 à proximité de la Belgrade Arena. Le deuxième est un établissement vegan basé à Monte-Carlo, là où il réside avec sa femme Jelena et leurs enfants.