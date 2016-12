Deux recettes très efficaces pour stopper la diarrhée

1. La tisane de thym



La tisane de thym est sans nul doute le remède le plus efficace et le plus rapide de combattre la diarrhée! De plus il est naturel et délicieux! Vous pouvez soi prendre du thym frai ramassé de votre potager, soit du thym déjà séché (en grands sachets ou en petites doses) acheté dans le commerce. Il vaut mieux utiliser du thym déjà séché pour cette tisane, mais si vous n’avez que du thym frai ça marchera aussi (mais sera peut-être moins rapide à agir). Faites bouillir de l’eau dans une casserole. Quand l’eau boue, jetez plusieurs branches de thym dedans et laissez bouillir encore environ 2 min, puis éteignez le feu et recouvrez la casserole d’un couvercle. Laissez infuser au moins 5 min. Servez ensuite la tisane très chaude dans un bol puis sucrez abondamment (au moins 3 morceaux de sucre). Le principal est de boire au moins 2 bol de tisane de thym très sucrée le plus chaude possible et le plus rapidement possible. Cela nettoiera l’estomac et stoppera la diarrhée.



Comment ça marche?



Le thym a de nombreuses vertus pour la santé, surtout au niveau intestinal. C’est un nettoyant stomacal et intestinal naturel (plus efficace lorsqu’il est séché).

L’eau permet de vous hydrater, car la déshydratation est rapide lorsqu’on a la diarrhée, surtout chez les enfants.



Le sucre permet d’une part de rendre la tisane moins amère, mais également de redonner des forces.



La chaleur de la tisane est nécessaire pour que les pores de l’estomac et des intestins absorbent plus vite les bienfaits du thym et qu’il puisse nettoyer votre corps de ce qui lui provoque la diarrhée.



2. Le riz blanc

Le riz blanc a également beaucoup de vertus, dont celle de constiper (par conséquent si vous êtes constipé évitez de manger du riz…). Il permettra ainsi de freiner la diarrhée.

Évitez de le cuisiner avec des sauces ou des épices, car votre estomac est déjà fragile, pas la peine de le surcharger…



Voici comment le cuisiner de la façon la plus naturelle tout en lui donnant du goût:



– Remplissez une casserole d’eau

– Ajoutez-y 1 à 2 cuillères à café de sel

– 2 feuilles de laurier sauce séchées (coupez-les en 2 pour dégager les arômes)

– Rajoutez-y 1 à 2 têtes d’ail coupées en petits morceaux

– Arrosez le tout de 2 à 4 cuillères d’huile d’olive

Faites bouillir la préparation, puis jetez dedans 1 à 2 tasses de riz long. Faites cuire le riz assez longtemps à feu bas pour qu’il soit le plus pâteux possible. Il ne doit pas être “al dente” mais pâteux si vous voulez qu’il agisse bien. Un riz pas assez cuit sera difficile à digérer, et ce n’est pas vraiment le but recherché…



L’huile d’olive possède de nombreuses vertus dont celle de stimuler le transit, et elle serait également un anti-inflammatoire puissant, soulageant ainsi les douleurs persistantes (cela marche également pour les maux de têtes et les douleurs musculaires).



Les feuilles de laurier ont également de nombreuses vertus médicinales. Elles permettent de lutter contre les digestions difficiles, les flatulences, et les infections urinaires. Elles permettent même de luter contre les états grippaux, la grippe, les bronchites et les sinusites. On peut même les consommer en infusions pour plus d’effet.



L’ail quant à lui doit être celui qui possède le plus de vertus médicinales: il est déjà bien connu pour sa prévention des maladies artérielle et pour la prévention des cancers de l’estomac, du colon, des poumons et du rectum. C’est un puissant antibiotique, antiviral, antiseptique et anti-infectieux qui permet notamment de combattre les parasites intestinaux et de l’estomac.



La tisane de thym et le riz blanc ainsi préparés, devraient sans mal stopper votre diarrhée et vous remettre vite sur pied! Pensez également à beaucoup boire, surtout de l’eau et du Coca-Cola (également connu pour ses propriétés constipantes, mais faite échapper le gaz d’abord).