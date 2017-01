Des «microbes» attaquent en pleine journée à Gagnoa

Malgré la présence des forces de l’ordre, les délinquants signalent leur présence en manipulant leurs armes blanches, mais aussi avec des propos très menaçants à l’endroit des policiers. La peur gagne davantage les commerçants et leurs clients qui ne savent pas à quel saint se vouer.



A en croire, nos sources, les malfrats ont été dissuadés par un tir de sommation d’un policier qui a bravé la foule. « Les vendeurs et les autres personnes, qui se sont retrouvés à cet endroit au moment des faits, doivent leur survie à un policier courageux qui a tiré un coup de feu en l’air pour semer le trouble dans les rangs des microbes qui étaient à un pas d’accéder au centre commercial qui a immédiatement fermé grâce à la promptitude des vigiles», nous a confié un témoin.



Les microbes ont finalement décidé d’abandonner leur projet d’agresser les travailleurs du centre commercial et leurs clients pour soustraire frauduleusement leurs biens, sans pour autant ranger leurs armes blanches. Ils rebroussent chemin. Une fois à la pharmacie principale de Gagnoa, ils engagent une chaude discussion à propos de leur prochaine destination. Les uns souhaitent prendre la direction des commissariats de police situés au quartier commerce. Mais c’est finalement la décision des autres qui sera appliquée. Ils se dirigent finalement vers le Centre hospitalier régional (Chr) de Gagnoa en menaçant à nouveau les forces de l’ordre postées devant l’agence de la Société ivoirienne de banque (Sib).



Leurs collègues chargés de la circulation se retrouvent nez à nez avec les malfrats de passage sur une moto. Mais ils ne peuvent intervenir. Alertés, les policiers et les gendarmes arrivent à bord de plusieurs véhicules de patrouilles et encerclent le quartier commerce. Leur vigilance permet de mettre la main sur un membre de la bande des gamins. Ce dernier, menottes aux poignets, est conduit à une destination inconnue. Cette attaque a contraint les commerçants à fermer leurs magasins assez rapidement et à prendre le chemin de leurs domiciles respectifs. Au moment où nous quittions les lieux, les forces de l’ordre étaient encore entrain de passer au peigne fin tous les endroits du centre des affaires, pouvant servir de cachette aux microbes. Soulignons qu’une dame interrogée au passage, a révélé qu’elle a été dépossédée de ses biens par les malfrats qui sont à leur première action d’éclat dans la cité du fromager



Doumbia Namory

Correspondant permanent