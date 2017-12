Des lots de laits infantiles 1er âge retirés après la contamination de vingt bébés par des salmonelles

Alerte sur certains laits infantiles. Après la contamination de vingt bébés de moins de 6 mois par des salmonelles, l'entreprise Lactalis procède au retrait et au rappel de douze lots de laits 1er âge, annonce la Direction générale de la Santé (DGS) dans un communiqué diffusé samedi 2 décembre. Ces lots ont été commercialisés sous trois marques différentes : Picot, Pepti Junior et Milumel.



A ce jour, les famille de treize des vingt enfants contaminés ont été interrogées. Tous ont "consommé du lait infantile 1er âge issu de productions élaborées entre mi-juillet et fin novembre sur un même site de production du groupe LNS (Lactalis)", précise la direction générale de la Santé. Les enfants contaminés l'ont été dans huit régions différentes.



Un numéro vert mis en place



Les autorités sanitaires demandent aux parents qui ont encore des boîtes de ces lots de ne pas les utiliser, même si elles sont neuves. Il est recommandé aux parents de prendre rendez-vous avec le pédiatre ou de se rendre en pharmacie pour prendre un lait de substitution.



Les boîtes de lait de ces marques non concernées par le retrait-rappel (autres numéros de lots) peuvent être consommées, indique la DGS



Les infections à "Salmonella agona" surviennent dans les 3 jours suivant l’ingestion, et provoquent une gastro-entérite avec des vomissements, voire une diarrhée parfois sanglante. Un numéro vert est également mis à disposition, ouvert de 9h à 20h : 0800 120 120.



Les 12 lots concernés sont, à ce jour :



Lait Picot SL sans lactose, 1er âge 350g : LOT : 17C0012344 - DLUO 15/02/2019 LOT : 17C0012877 - DLUO 01/06/2019 LOT : 17C0013216 - DLUO 18/09/2019 LOT : 17C0013549 - DLUO 29/09/2019

Lait Pepti Junior sans lactose, 1er âge 460g : LOT : 17C0012512 - DLUO 14/09/2018 LOT : 17C0012856 - DLUO 01/12/2018 LOT : 17C0013179 - DLUO 01/02/2019



Lait Milumel, Bio 1er âge 900g, sans huile de palme : LOT 17C0012592 – Date de durabilité minimale : 03/04/2018 LOT 17C0012845 – Date de durabilité minimale : 22/05/2018 LOT 17C0012848 – Date de durabilité minimale : 26/08/2018 LOT 17C0012960 – Date de durabilité minimale : 12/09/2018 LOT 17C0013084 – Date de durabilité minimale : 13/10/2018



franceinfo