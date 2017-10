Des PC Windows compatibles 4G pour la fin de l’année

Faire converger l’univers des PC avec celui des smartphones, c’est l’une des priorités de Microsoft. En décembre 2016, la société avait dévoilé son projet d’ouvrir Windows 10 à des processeurs ARM Snapdragon 835. Sa collaboration avec Qualcomm semble sur le point d’aboutir, avec une présentation des premiers ordinateurs portables compatibles prévue dans les prochaines semaines, selon le site américain ZDNet, présent au 5G Summit de Qualcomm à Hong-Kong. Comme annoncé au mois de mai dernier, ce sont les fabricants Asus, HP et Lenovo qui ont été chargés de développer les produits de lancement dont on sait peu de choses à part que leur éventail sera large tout comme la gamme de prix. Des accords devraient être passés avec d’autres constructeurs.



C’est une révolution à plus d’un titre. Cela va bien entendu permettre à Microsoft de s’introduire sur le marché des Chromebooks sous ARM qui constituaient jusque-là la chasse gardée d’Intel. Mais pas seulement. Les PC cellulaires seront également dotés d’une eSIM, une carte SIM directement intégrée dans l’appareil et permettant de télécharger les données d’un opérateur à distance. Grâce à elle, la connectivité des PC va devenir potentiellement permanente puisqu'ils accéderont au réseau cellulaire 4G comme les smartphones. Du « always on » comme dit Microsoft. La puce modem X16 LTE de Qualcomm devrait permettre d’atteindre un débit théorique maximal de 1 Gbit/s en débit descendant. Soit autant que la fibre.



Le seul problème, c’est que cette eSIM nécessite une mise à jour du réseau des opérateurs et que tous ne seront pas prêts lorsque les produits seront lancés. « Nous sommes engagés avec de nombreux opérateurs mobiles », a signalé Pete Bernard, le responsable du programme de groupe pour Windows chez Microsoft.



Une autonomie de folie



Face à cette connectivité permanente, il a aussi fallu améliorer l’autonomie des batteries. Elles pourraient ainsi tenir plusieurs jours sans être rechargées, toujours d’après les propos de Pete Bernard rapportés cette-fois par le site Trusted Reviews. « Pour être honnête, les résultats vont au-delà de nos attentes (..) Je peux attendre deux jours avant de recharger la batterie », a-t-il déclaré. Un changement clef et une rupture totale avec ce que les gens ont pu connaître par le passé avec les PC.



Microsoft aurait distribué plusieurs centaines d'appareils à ses salariés qui continueraient actuellement de les tester à Redmond.