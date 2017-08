Déménager en Afrique : Terre d'opportunité...!

Même s’il existe des centaines de dialectes et de langues différents en Afrique, le français et l’anglais dominent et permettront aux expatriés de ne pas se sentir totalement dépourvus. Il s’agit d’un critère essentiel à une adaptation réussie. Dans un premier temps, il peut être intéressant de se familiariser avec l’Afrique au contact d’autres expatriés déjà installés. Toutefois, il est vivement conseillé aux nouveaux arrivants de ne pas se laisser tenter par la ghettoïsation et de chercher à vivre uniquement entre eux. Si vous voyagez en famille, assurez-vous aussi que vos proches puissent s’intégrer à la vie locale.Au quotidien, le coût de la vie peut s’avérer cinq à dix fois moins élevé qu’en France dans une grande partie de l’Afrique. Il faut dans ce cas éviter les grandes villes africaines où le coût de la vie est plus élevé car les biens de consommation sont importés. Cette tendance se vérifie aussi dans le marché de l’immobilier, sur le principe de l’offre et de la demande.. En 2013, Luanda en Angola arrivait en tête du classement des villes les plus chères du monde pour les expatriés.