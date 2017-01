Déclaration de FPI relative à la grève des fonctionnaires et agents de l'Etat de la Côte d'Ivoire

LES FAITS



A l’appel de la plate-forme nationale des organisations de la fonction publique (PSN) et de l’Intersyndicale de l’Enseignement Préscolaire et Primaire de Côte d’Ivoire (ISEPP-CI), les travailleurs de la Fonction Publique ont déclenché une grève générale d’avertissement au pouvoir qui a paralysé l’administration ivoirienne du lundi 7 au 9 novembre 2016.



La plate-forme et l’intersyndicale ont appelé leurs militants à débrayer pour demander au gouvernement de :

a)-Retirer sa réforme des retraites issue de l’ordonnance prise en 2012 par l’actuel chef de l’Etat et qui réduit de plus de la moitié la pension, prive la famille du fonctionnaire défunt des ressources après sa disparition et ne permet pas de payer la pension de réversion de la veuve et du veuf ;

b) Payer le stock des arriérés ;



c) Revaloriser les salaires, les indemnités et les accessoires de salaires dont le paiement de 150 points d’indice ;

d) Respecter la liberté syndicale ;

e) Retirer l’impôt sur le traitement des salaires (ITS) et la contribution nationale.

Le pouvoir Ouattara n’a pas daigné donner une suite favorable aux revendications des syndicats.

La plate-forme et l’intersyndicale des ont donc appelé à nouveau leurs militants à observer cinq (05) jours de grève à partir du lundi 9 janvier 2017 jusqu’au vendredi 13 janvier 2017. Le suivi du mot d’ordre de grève, selon les organisateurs, se présente comme suit :

- Lundi 9 janvier 2017 : 92 %

- Mardi 10 janvier 2017 : 95 %

- Mercredi 11 janvier 2017 : 96 %



L’ANALYSE



Le Front populaire Ivoirien :



- Constate que le travailleur ivoirien est devenu encore plus pauvre sous le régime Ouattara ;

- Rappelle que les nombreux acquis sociaux des travailleurs sont constamment remis en cause depuis l’avènement du régime Ouattara ;

- Note que l’application de cette ordonnance de 2012 abroge les avantages de la loi de 1962 qui permet au conjoint survivant de percevoir automatiquement la pension du conjoint décédé ;

- Observe qu’en conséquence, la nouvelle réglementation oblige le conjoint survivant à attendre plusieurs années avant de jouir de la pension du conjoint défunt ;

- Relève que paradoxalement, alors que les pensions ont été réduites de 50 %, les cotisations pour la retraite ont augmenté de 6 à 8, 33 % et l’âge de la retraite a été majoré de Cinq (5) ans, voire plus ;

- Rappelle, par ailleurs, que les fonctionnaires du secteur Education/Formation ne jouissent pas encore totalement des effets financiers de la revalorisation salariale prescrite par le décret de novembre 2009 ;

- Note enfin que les libertés syndicales sont constamment violées avec des menaces permanentes proférées contre les leaders syndicaux.



LA POSITION



Le Front Populaire Ivoirien:

- Félicite et encourage les organisations syndicales de la Fonction Publique en lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de Côte d’Ivoire ;

- Exprime son soutien sans faille aux travailleurs ivoiriens en lutte pour améliorer leurs conditions de vie et de travail et leur demande de persévérer ;

- Dénonce vigoureusement cette ordonnance prise par le régime Ouattara qui clochardise les retraités du secteur public ivoirien ;

- Condamne fermement les menaces récurrentes proférées par le régime Ouattara à l’encontre des leaders syndicaux ;

- Reprouve le mépris et l’arrogance du régime Ouattara à l’endroit des travailleurs ivoiriens ;

- Appelle les travailleurs à la plus grande vigilance, afin de démasquer toujours à temps les pièges, les complots et le dilatoire du régime Ouattara ;

- Exige le retrait pur et simple de ladite ordonnance ;

- Invite enfin, tous les travailleurs de Côte d’Ivoire à lutter sans relâche pour la préservation des acquis sociaux chèrement acquis et pour la défense de leurs droits syndicaux.



Fait à Abidjan, le 12 janvier 2017



Pour le Front Populaire Ivoirien

Le 1er Secrétaire Général Adjoint,

Porte-parole par intérim du Parti

KONE Boubakar