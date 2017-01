Décès du chanteur coupé décalé Abobolais après plusieurs mois de coma

L'artiste Coupé décalé Abobolais est décédé, samedi, à Abidjan, a-t-on appris de sources concordantes.



Victime d'un accident de la circulation il y a quelques mois, l'artiste a lutté pendant longtemps dans le coma.



Un élan de solidarité s'était levé autours du chanteur. Des soirées caritatives, des matchs de football, des dons, tout cela pour permettre à l'artiste d'être évacué en Europe pour une bonne prise en charge. Hélas, cela ne va pas se faire.



« A toi mon frère Abobolais, tu serais en vie aujourd’hui si l’Etat de Côte d’Ivoire avais pris en charge ton évacuation sur l’Europe mais c’est Dieu qui donne la vie et c’est encore lui qui la reprend RIP que notre créateur t’accepte auprès de lui » écrit son compère Arafat DJ sur sa page facebook. Il avait offert la somme d'un million de francs pour prendre en charge certaines dépenses du malade.



Lebabi.net présente ses condoléances à la famille de l'artiste et à tous les artistes coupé-décalé.



Ahopol