Daloa : Venue déposer plainte, une dame fait de graves aveux à la police

A en croire nos sources, le jeudi 6 avril 2017, Koffi Carole se présente au poste du commissariat de police du 2ème arrondissement. Puis, elle raconte ce qui lui arrivé. A l'en croire, elle est vendeuse de viande de brousse et réside à Béttié. Mais dans le cadre de son activité commerciale, elle est le plus souvent à Adjamé-Mirador. C'est à partir de là qu'elle ravitaille ses nombreux clients, un peu partout, même jusqu'à l'intérieur du pays. C'est là également qu'une dame qu'elle dit se prénommer Mariam, la contacte, pour lui demander de venir lui livrer de la viande de brousse, à Daloa. Ainsi, au regard de la commande de cette cliente, elle fait un grand colis de sept sacs, contenant tous évidemment, de la viande de brousse.La voilà qui, en provenance de Béttié, le mercredi 5 avril, débarque nuitamment, à Daloa. Et comme il fait très tard, elle se prend une chambre d'hôtel pour la nuit. C'est donc le matin qu'elle joint Mariam, sa cliente. Cette dernière qui décroche le téléphone, lui répond qu'elle part de ce pas, dans une agence de transfert d'argent, en vue de faire un retrait de sous. Puis, de lui signifier de faire appel à un charretier, pour charger la viande et la retrouver ensuite, devant les locaux de la Poste. Mais sur place, la cliente n'est pas encore présente au lieu du rendez-vous. Toutefois, pour transporter à nouveau la marchandise jusqu'à elle, Mariam lui fait venir un chauffeur de taxi, le nommé Doumbia Matié. Mais, poursuit la jeune dame, le taximan, à la vue de l'énorme quantité des bagages, indique qu'il ne peut pas les embarquer tous, dans son véhicule. Ainsi, à son tour, il fait appel à son collègue du nom de Coulibaly Yacouba. Et tous deux, chargent les sacs de viande de brousse, dans leurs taxis.Mais selon Koffi Carole, les deux chauffeurs de taxis, par des stratagèmes, réussissent à la rouler dans la farine, en disparaissant dans la nature avec les bagages destinés à sa cliente Mariam. Elle est donc présente dans les locaux de la police, pour déposer plainte, contre les deux chauffeurs de taxi, pour abus de confiance. Et grâce à tous les renseignements qu'elle fournit sur ces deux-là, la police ne tarde pas à mettre la main sur les mis en cause. Interrogés dans les locaux du commissariat de police du 2ème arrondissement, les deux chauffeurs de taxi s'étonnent des accusations portées contre eux. Ils jurent la main sur le cœur, n'avoir même pas eu contact avec Koffi Carole, pour prétendre passer avec elle, un marché présumé de transport de viande boucanée.Et là, coup de théâtre. En effet, à la suite d'une rude confrontation, avec ceux qu'elle met en cause, Koffi Carole baisse pavillon et avoue avoir menti. Elle explique qu'à la vérité, le vol de sa viande de brousse s'est plutôt déroulé à Bouaké, où elle a même déposé un plainte régulière à la police. Mais pourquoi avoir raconté des mensonges ? Elle explique qu'en fait, elle voulait récupérer d'une façon ou d'une autre, ce qu'elle avait perdu à Bouaké. Et de plus, elle voulait se venger du taximan Coulibaly Yacouba, qui l'aurait violée. Un taximan, ajoute-t-elle, qu'elle a déjà conduit pour cette histoire de viol, au commissariat de police du 1er arrondissement, toujours à Daloa. Et c'était en 2016. C'est donc pour tous ces éléments sus-indiqués qu'elle a monté tout ce scénario.Mais voilà que la vérité triomphe du mensonge. Écœuré par cette commerçante, à l'esprit inspiré par des mensonges à haut débit, Daplé Germain, chef de service du commissariat de police du 2ème arrondissement, arrête sur place, Koffi Carole. Puis le lendemain vendredi 7 avril, il la met à la disposition du parquet, à la session du Tribunal de première instance de Daloa. Cette véreuse femme qui, de peu, roulait tout son commissariat,dans la farine. En tout cas, Carole, c'est du haut standing dans le mensonge.Julien LENOIR (Correspondant régional)source : cliquez ici