DJ Arafat parle des femmes et de sa vie s3xuelle

Dj Arafat et les femmes, c’est un sujet qui peut paraitre sensible quand on a en mémoire la scène où le DJ s’était montré très violent envers son ex-copine. Dans une vidéo, on pouvait bien voir l’artiste casser des assiettes sur la tête de cette dernière apeurée, qui le suppliait d’arrêter.



Une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux et avait même terni l’image du chanteur. Plusieurs autres frasques avaient également suivis. Arafat était allé jusqu’à promettre de citer les noms de toutes les filles avec lesquelles il a couchées. Cela a donné une image d’un Dj Arafat sans retenue.



Mais l’artiste qui veut faire peau neuve affirme, dans les colonnes du site abidjanshow.com.‘‘ Arafat ne frappe pas les femmes. Depuis le dernier incident où j’ai cassé les assiettes, je n’ai jamais levé la main sur une femme.’’ Jure-t-il. Pour le chef de la YôrôGang, son type de femme doit avoir « tous les instruments en place » selon ses propres termes. En d’autres termes, elle doit avoir une forme proportionnelle et tous les atouts physiques, dont il aspire.



Le capitaine du coupé décalé abordant le sujet relatif à une supposée relation qu’il aurait entretenu avec Josey, répond : ‘‘Il n’y a rien eu entre Josey et moi. Elle et moi étions logés dans le même hôtel lors d’un séjour au Burkina. On ne s’est même pas vu. Et il n’y a rien du tout entre nous.’’



Pour le cas d’Emma Lohoues, Arafat Dj avoue avoir eu une relation amoureuse avec elle.



Il n’hésite pas à louer les prouesses de l’actrice au lit. Mais tout cela est passé: ‘‘ aujourd’hui, je la vois juste comme tout le monde. Juste comme une star, c’est tout », temporise Yôrôbô qui, à la question de savoir sa fréquence de rapports s3xuels répond qu’il fait en moyenne l’amour quatre (4) fois par semaine avec la même femme et avoue n’avoir jamais fait de partouze.



Une chose a pourtant vraiment marqué le fils de Tina Glamour. Il s’en est remis difficilement. Ce fut sa plus grosse déception. ‘‘ C’est lorsque mon ex (NDLR : sur la tête de laquelle il a cassé les assiettes) m’a trompé. J’ai eu très mal.’’Confesse-t-il d’un air vraiment ému.