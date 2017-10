Crise au Togo: la discrète médiation du président béninois Patrice Talon

Le président béninois joue bel et bien les médiateurs à Lomé entre le pouvoir et l'opposition. Mais les choses se font dans la totale discrétion. Pas de bruit, pas de fuite.



Depuis le début de la crise et selon nos informations, Patrice Talon et Faure Gnassingbé se sont régulièrement parlé au téléphone. Le 11 octobre dernier, il fait escale chez son voisin en difficulté pour quelques heures.



Mercredi dernier 18 octobre, il est retourné à Lomé, parti quasiment seul de Cotonou avec son avion. C'est toujours la discrétion. Visite très brève, « amicale et chaleureuse », dit une source à Lomé.



Il y a eu un tête-à-tête entre les deux présidents et des messages délivrés. Le visiteur venu de Cotonou ne verra personne d'autre avant de repartir. Avant la rencontre de mercredi, on apprend que des opposants togolais seraient passés à Cotonou.



Des initiatives sont en cours. Lesquelles ? Aucun de nos interlocuteurs n'ose s'avancer. « Attendez et vous verrez », murmure une autre source.



RFI