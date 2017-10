Cpi : Selon Bensouda Les accusations de Mediapart ne gênent en rien la poursuite du procès Gbagbo

Selon Fatou Bensouda, les allégations relayées par les médias n’atténuent en rien la gravité et la sévérité des accusations de crimes contre l’humanité auxquelles doit répondre Laurent Gbagbo eu égard au rôle qu’il a joué lors de la crise post-électorale 2010-2011.



Ainsi poursuit-elle, la mission du bureau du procureur dans le cadre de l’enquête suivra son cours et ce dans le but de rendre justice aux victimes. « Le Bureau espère contribuer à faire jaillir la vérité au sujet des crimes et des actes de violence innommables commis après les élections en Côte d’ivoire, ainsi qu’à rendre une forme de justice aux milliers de victimes en cause » a-t-elle ajouté.



Sans avoir de jugement sur l’exactitude de ces accusations, Bensouda reconnaît le statut de présumé innocent dont jouit l’accusé tant que sa culpabilité n’ai été établie. Il revient par conséquent à son bureau de convaincre les juges de la culpabilité de l’accusé.



Elle a, par ailleurs, tenu à rassurer sur l’impartialité de la Cour contrairement à certaines appréhensions...