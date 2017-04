Couple: comment détecter par ses gestes que votre partenaire vous ment?

Essayez de sourire sincèrement à une personne que vous n’aimez pas. C’est extrêmement difficile. Tout comme un sourire forcé, un mensonge s’accompagne de signes non verbaux faibles ou passifs. Il n’est pas question ici de vous donner une recette fiable à 100% pour reconnaître lorsque quelqu’un vous ment. Cependant, certains gestes effectués dans certaines situations peuvent vous indiquer que votre interlocuteur ne vous dit pas forcément la vérité !



D’où est tirée cette théorie?



Joe Navarro est un ancien agent du contre-espionnage au FBI. Rompu au décryptage des individus les plus indéchiffrables, il détaille dans son ouvrage Ces gestes qui parlent à votre place (Hugo&Doc) les différentes techniques pour comprendre les secrets du langage corporel.



Les menteurs ne s’impliquent pas et n’ont pas confiance en ce qu’ils disent. Même si leur cerveau pensant choisit les mots à prononcer pour tromper le public, le cerveau émotif n’est pas impliqué et donc réfute la déclaration par le biais du langage non verbal.



Les gestes qui trahissent un mensonge:



– Attitude de supplication



Quand on a les bras tendus devant soi, paumes tournées vers le ciel, c’est une manifestation de supplication. Les croyants tournent la paume des mains vers Dieu pour demander grâce. De même, les soldats capturés tournent les paumes vers le ciel en se rendant à l’ennemi. Ce comportement apparaît aussi chez ceux qui émettent une affirmation et qui veulent que vous les croyiez. En effet, c’est inconsciemment que ce geste traduit leur supplication. Comme quoi ils tiennent à ce que vous les croyiez. Quand on dit la vérité, on la dit. Pas besoin de demander qu’on vous croit.



– Manifestations territoriales et duplicité



Quand nous sommes confiants et détendus, nous nous étalons. Quand nous sommes mal à l’aise, nous occupons moins d’espace. Dans les cas extrêmes, les gens perturbés se recroquevillent, en serrant les bras et les jambes contre leur corps, presque en position fœtale. Lorsqu’une personne est malhonnête ou qu’elle ment effrontément, elle a inconsciemment tendance à se voûter et à s’enfoncer dans son siège, comme si elle essayait d’échapper aux paroles prononcées, même si ce sont les siennes.



– Haussement d’épaules



Même s’il nous arrive de hausser les épaules en cas de doute, les menteurs ne le font pas de la même façon ni dans les mêmes circonstances. Le haussement d’épaules du menteur est plus rapide car celui qui manifeste ce comportement ne s’implique pas réellement dans ce qui est dit. Hausser une seule épaule ou monter les épaules presque jusqu’aux oreilles – la tête semble alors disparaître –, est signe de grand malaise, parfois visible chez qui se prépare à répondre à une question par un mensonge. »