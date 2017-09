Couple : Des problèmes de couple ? Dormez plus !

Il y a des jours où vous ne supportez rien : une toute petite remarque négative de votre boss ou une personne qui vous bouscule par mégarde dans la rue et voilà que vous montez tout de suite sur vos grands chevaux. Et quand il s'agit de votre partenaire, vos coups d'éclats présagent souvent une véritable tempête. Rassurez-vous, cela ne fait de vous une personne impossible à vivre, mais peut simplement traduire un manque de sommeil. En effet, si vous avez tendance à vous emporter rapidement lors de vos disputes de couple, c'est probablement parce que vous ne dormez pas assez.



C'est en tout cas ce que pointe une récente étude réalisée par des chercheurs de l'université de l'Ohio publiée dans la revue Psychoneuroendocrinology. Menée sur 43 couples, l'étude a consisté à évaluer la cause de leurs querelles amoureuses et leurs facultés à gérer ces situations de conflit. Les personnes sondées entretenaient des relations dont la durée variait entre 3 ans et 27 ans. Chaque couple a indiqué ses apports quotidiens en sommeil, compris entre 3 et 9 heures par nuit. Les partenaires ont également expliqué à tour de rôle les causes de leurs disputes, puis ont donné des détails sur leur manière de les gérer. Les chercheurs ont ensuite croisé toutes ces données afin de déterminer dans quelle mesure le sommeil aidait ces couples à régler leurs différends.



Moins de 7 heures par nuit



Sans surprise, les principaux sujets de disputes observés par les auteurs de l'étude sont le manque d'implication au sein du couple, les dépenses financières ou l'intrusion de la belle-famille au sein du couple. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui en revanche s'est révélé plus intéressant est la manière dont les couples étudiés géraient leurs conflits. Les chercheurs ont discerné deux grandes catégories de comportements : ceux capables de discuter calmement de leurs désaccords et ceux qui abordent leurs problèmes d'un point de vue négatif avec une attitude hostile.



Janice Kiecolt-Glaser, directrice du Wexner Medical Center de l'Université d'Etat de l'Ohio et co-auteure de l'étude, a noté une corrélation significative entre les couples qui dorment plus de 7h par nuit et ceux qui dorment peu. "Ce n'est pas le fait que les couples se disputent qui importe, mais leur manque de sommeil et les conséquences sur leur manière de gérer leurs désaccords", a expliqué le Dr Kiecolt-Glaser à Science Daily. "Les couples qui dorment bien et suffisamment sont plus enclins à discuter de leurs problèmes avec humour et gentillesse. A l'inverse, les partenaires avec un sommeil de piètre qualité pouvaient se montrer très agressifs l'un envers l'autre lors des disputes," ajoute le Dr Kiecolt-Glaser.



Un phénomène nocif pour votre couple... et pour votre corps



L'étude a également révélé que les partenaires qui dorment peu et qui gèrent leurs conflits avec hostilité voient leurs niveaux de protéines inflammatoires dans leur sang augmenter après la dispute. En clair, le fait de se disputer avec votre partenaire lorsque vous n'avez pas suffisamment dormi se révèle nocif pour votre couple, mais aussi pour votre corps.



Conclusion : si vous en avez assez d'avoir constamment la même dispute, ménagez votre sommeil et celui de votre moitié. D'ailleurs, dormir plus aiderait également à avoir plus de relations sexuelles. Et si dormir ne suffit pas, revoyez votre régime alimentaire pour vous rebooster pendant la journée. Vous aborderez vos disputes amoureuses (qui resteront inévitables) avec plus de sérénité et celles-ci vous paraîtront donc plus constructives.



terrafermina