Côte d’ivoire: les manifestants s’attaquent à la résidence du couple présidentiel à Paris

Lundi dernier dans la mi-journée, les manifestants africains et européens ont pris d’assaut l’immeuble qui abrite l’appartement de résidence du couple Ouattara à Paris en France au cours d’une opération « pas de dictateurs à l’Elysée ».



Se réunissant au pied de la 140 avenue Victor Hugo dans le 16 ème arrondissement, quelques manifestants, une dizaine environ ont scandé qu’ils « traquaient » Alassane Ouattara en le traitant haut et fort d’ « assassin » dans la rue comme l’indique la vidéo d’une trentaine de minutes relayée par nos confrères de koaci.



Lors de cette manifestation non perturbée par la police française, les auteurs citeront entre autre le cas du gendarme Assi récemment mort en détention et le détenu Laurent Gbagbo actuellement jugé à la CPI. Les manifestants appartenaient principalement à l’association « Gbagbo ou rien ».



Cette manifestation survient au lendemain de la réception à l’Elysée du président ivoirien dans le cadre d’une première réunion de travail avec son homologue français Emmanuel Macron, nouvellement élu.



Le président ivoirien avait quitté la France pour l’Allemagne lorsque se tenait la manifestation. Alassane Ouattara a ainsi pris part ce jour à la cérémonie d’ouverture de la Conférence de haut niveau du G20 sur l’Afrique à Berlin. Il faut dire que c’est la première fois depuis l’arrivée au pouvoir du président Ouattara en 2011, qu’une telle manifestation survient devant l’un de ses domiciles.



Il faut dire que cette nouvelle manifestation traduit tout simplement le manque de crédibilité et surtout cette instabilité du régime de Ouattara actuellement en Côte d’ivoire. A plusieurs reprises, l’on a assisté à des manifestations des mutins qui réclamaient leur prime. Comme si cela ne suffit pas, les partisans de Laurent Gbagbo manifestent à leur tour devant la résidence du Président Ouattara à Paris.