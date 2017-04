Côte d’ivoire: dernière actualité concernant la chanteuse Josey

Très bientôt la chanteuse ivoirienne Josey fera son come-back. C’est ce qu’elle a annoncé il y a quelques jours sur sa page facebook. Les fans de l’auteure du titre à succès « Diplome » peuvent déjà se préparer à accueillir leur artiste. La chanteuse entend revenir très fort avec « d’autres mélodies dansantes ».



Sur sa page officielle Facebook on peut lire ce message que la sulfureuse chanteuse a adressé à tous ses fans.

« Attendez-vous à nous bientôt… je reviens zouker dans vos oreilles avec d’autres mélodies dansantes. C’est ce que vous aimez non? » On va s’amuser un peu encore » Vous doutez??? », a-t-elle publié.



Il ne nous reste qu’à attendre les nouvelles mélodies de la chanteuse comme elle-même l’a si bien dit. Sachant combien elle est douée dans la chanson, l’on espère avoir un nouvel album qui sans doute connaîtra le même succès que le précédent.



Rappelons que Josey a donné naissance à un petit garçon il y a plusieurs mois. Elle a d’ailleurs dû s’éclipser un moment pour des raisons de maternité. Après le feuilleton sur les folles spéculations concernant le véritable père de son bébé, l’ex pensionnaire de l’Ecole nationale d’administration s’est finalement remise au travail. Ses admirateurs et ses fans peuvent ainsi croiser les doigts et s’attendre à consommer les futures belles mélodies que la chanteuse ivoirienne compte leur offrir dans les tous prochains jours.