Côte d'ivoire: Les microbes attaquent plusieurs domiciles à Abobo, un blessé grave

La nuit de ce mercredi a été particulièrement mouvementée à Abobo. Le groupe armé des microbes s'est introduit dans un quartier, pour s'attaquer à la fois à plusieurs domiciles.



"Ils ont semé la terreur ", " De grands bruits de machette contre le sol ". Ce mercredi matin, les habitants d'un quartier près du camp de gendarmerie d'Abobo-gare utilisaient des mots aussi forts que le choc qu'ils ont ressenti, après les dégâts dus au passage des microbes dans la nuit aux environs de 03heures.



Une dizaine de portes ont été fracturées dans ce quartier par les malfaiteurs, qui tentaient de s'introduire dans chaque foyer pour dévaliser ses occupants. Et un homme a été grièvement blessé à la main, en évitant des coups de machette nez à nez avec un microbe dans son appartement.



Fort heureusement pendant l'exécution de ce projet funeste, les quidams se sont laissés dissuader par les cris incessants de quelques habitants appelant à l'aide. Ils abandonneront ainsi derrière, un vieil homme ensanglanté, conduit précipitamment dans un centre hospitalier aux urgences.



La police et le CCDO qui sont arrivés plus tard pour constater les faits, ont entrepris quelques opérations de ratissage. Mais en vain.



Adriel, Abidjan