Côte d’Ivoire: une campagne de vaccination contre la rage démarre samedi à Nassian

Nassian, 30 août (AIP) – La direction départementale des ressources animales et halieutiques de Nassian entreprend dès samedi, une campagne de vaccination dans tout le département de Nassian dans le cadre de sa politique de lutte contre la rage.



Cette campagne de vaccination contre la rage concerne les chiens, les chats, les singes et chauves-souris domestiqués, a annoncé le directeur départemental des ressources animales et halieutiques de Nassian, Acho Yapi Nicolas Claudel, mardi, en présence des différents chefs de villages et des présidents de jeunesse sensés relayer l’information.



Il a ajouté que « cette fois-ci tous les chiens qui ne seront pas vaccinés seront abattus. Les chiens, parce que principaux vecteurs de la rage (à 90%) dans le monde », a-t-il ajouté. M. Acho Yapi a donc lancé un appel à l’endroit des populations en vue de faire vacciner leurs animaux contre la rage. Il leur a été demandé de prendre attache avec le service vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques de Nassian.



Dr Acho Yapi a rappelé que la rage est dangereuse et est mortelle à 99%. La rage ne se soigne pas, a-t-il insisté et se transmet par un virus présent dans la salive des animaux contaminés.



Un animal atteint de rage est furieux, il cogne les arbres, mord tout sur son passage, aboie à tue-tête, a peur de l’eau, dispose de beaucoup de salives. Il lui est également difficile de manger, sa langue tombe, sa tête bouge, évite tout contact avec l’homme et se cache dans des endroits sombres, hurle régulièrement, sa mâchoire inférieure atteinte de paralysie avant sa mort certaine », a-t-il énuméré.



En cas de morsure par un chien ou par un chat, il a été conseillé de laver soigneusement la blessure à l’eau propre et du savon avant de faire appel au service vétérinaire de la localité. Présenter le chien ou le chat si possible pour une observation de 15 jours. Un chien qui meurt juste après une vaccination est sans doute atteint de rage, fait-on savoir.