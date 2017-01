Côte d’Ivoire: reprise des activités à Bouaké après une journée de vive tension

Les entrées Sud et Nord de la ville ont été libérées par les mutins qui y avaient pris position vendredi en début de soirée alors que les négociations se poursuivaient entre leurs représentants et le ministre de la défense.



Quelques grandes surfaces ont également rouverts au quartier commercial. Le marché central et la gare routière, épicentre d’une manifestation des populations contre les mutins la veille a repris son ambiance habituelle.



Un accord a été trouvé finalement, samedi soir peu avant 23 heures, entre le gouvernement ivoirien et les soldats mutins qui réclamaient de meilleures conditions salariales et sociales.



‘’Dès maintenant il faut faire en sorte que la Côte d’Ivoire soit fière de son armée. C’est notre travail, ils sont engagés à le faire et c’est ce qu’ils feront’’, a déclaré le ministre ivoirien de la défense, Alain Richard Donwahi, à l’issue de près de 8 heures de négociations avec les délégués des soldats mutinés. Aucune précision officielle sur les clauses de cet accord n’a filtré.



‘’Dès demain matin les populations peuvent sortir vaquer normalement à leurs occupations sur toute l’étendue du territoire, tout sera calme, la sécurité des biens et des personnes sera assurée’’, a-t-il conclu.



Selon une source proche de ce dossier, les soldats ivoiriens au nombre de 8500 ont reçu au terme de cet accord une somme globale de 5 000 000 FCFA chacun.



CK/ls/APA