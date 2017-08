Côte d’Ivoire: plusieurs milliers de têtes de bétail déjà disponibles pour la Tabaski 2017

Abidjan, 29 août (AIP)-Quelque 105 000 têtes d’ovins et 11 000 de bovins sont actuellement disponibles sur le marché à bétail à l’abattoir de Port-Bouët, rassure le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, le Dr Zoumana Méité Anlyou, à quatre jours de la célébration de la fête de moutons ou la Tabaski.



Le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques qui a procédé, lundi, au lancement de la foire du mouton à Port-Bouët, a précisé que le nombre de bétail pour cette fête religieuse est considérablement élevé par rapport à celui de l’année passée qui était estimé à 80 000 têtes.



Il a salué l’initiative de gouvernement qui, en prélude à la fête de Tabaski et dans le cadre de la lutte contre la vie chère, a pris des mesures pour supprimer les faux frais sur le convoyage du bétail.



S’agissant du coût d’achat du mouton, Zoumana Méité a indiqué que les prix varient entre 50.000 FCFA et 1 000 000 FCFA.



« Les moutons prévus pour la fête de Tabaski sont de qualité. Ce n’est pas n’importe quel animal. Il y en a pour toutes les bourses », a affirmé le directeur de cabinet.



Pour sa part, le vice-gouverneur du district autonome d’Abidjan, Yéo Klotioloma, a plaidé auprès des opérateurs de la filière pour permettre à chaque musulman de mieux passer cette fête. «Il faut faire en sorte que les prix des moutons soient accessibles », a-t-il lancé.



La Tabaski, la deuxième grande fête musulmane après le Ramadan, sera célébrée vendredi en Côte d’Ivoire, en a décidé le Conseil supérieur des imams (COSIM).



Dénommée fête de mouton, elle permet à chaque musulman ayant les moyens d’immoler un bélier pour perpétuer cet acte d’Abraham, rappelle-t-on.



