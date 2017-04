Côte d’Ivoire: plus de 30% des élèves du primaire n’ont pas d’extrait d’acte de naissance

Plus de 30% des élèves du primaire (CP1 au CM2) inscrits dans le répertoire du ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle au cours de l’année scolaire 2016-2017 n’ont pas d’extrait d’acte de naissance, rapporte une enquête réalisée par la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques (DSPS) dudit ministère.



Selon cette enquête de la DSPS intitulée ‘’statistiques scolaires de poche 2016-2017’’, près de 30,9% des élèves de l’enseignement primaire en Côte d’Ivoire, soit 1 165 325 enfants sur un effectif global de 3 772 136 n’ont pas d’extrait d’acte de naissance.



Toujours selon ce rapport, cette situation est beaucoup plus ressentie dans les classes du Cours préparatoire 1ère année (CP1) où 44,2% des écoliers sont sans extrait.



Les élèves du Cours préparatoire 2è année (CP2) emboitent le pas avec 37%, suivis des Cours élémentaire 1ère et 2è année (CE1 et CE2) avec respectivement 33,3% et 29,0%. Le CM1 (Cours moyen 1ère année) et le CM2 (Cours moyen 2è année) ferment la marche avec 24,0% et 7,1%.