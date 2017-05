Côte-d’Ivoire « pardon et réconciliation »: Rencontre à Paris entre Soro et Toussaint Alain, ex-conseiller de Gbagbo

La rencontre entre le president de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro et Toussaint Alain, ancien conseiller de l’ex-président Laurent Gbagbo, a débuté mercredi en fin d’après-midi dans un grand hôtel parisien.



M. Alain est arrivé peu avant 17H00, accompagné de M. Nyamsi, conseiller spécial de M. Soro, et d’un proche collaborateur. Il n’a fait aucune déclaration.



La rencontre entre les deux hommes devrait durer au moins deux heures et sera suivie d’une intervention commune en direct sur le réseau social Facebook, prévue autour de 19H00, heure française.



M. Alain, en exil en France depuis la chute de M. Gbagbo en avril 2011, a annoncé dans un récent communiqué sa volonté de retourner en Côte d’Ivoire et affirmé ne trouver « aucun inconvénient » à rencontrer M. Soro.



Le chef du Parlement ivoirien multiplie ces derniers mois des signes et des actes d’ouverture en direction des caciques de l’ancien régime au nom du « pardon et de la réconciliation ».



En écho aux initiatives politiques de Guillaume Soro, Toussaint Alain a, dans une interview à un quotidien, notamment plaidé en faveur de la libération des prisonniers de la crise post-electorale, pour lesquels il préconise le vote d’une « loi d’amnistie ».



