Côte d'Ivoire/mutinerie: mission de l'ONU pour aider à l'enquête sur une cache d'armes

"Une mission d'experts de l'ONU va aider (...) Elle devait arriver aujourd'hui (mercredi)", a affirmé le ministre de la Communication Bruno Koné lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres.



"Le dossier est chez le procureur, c'est la justice qui gère", a-t-il ajouté, refusant de commenter l'affaire.



L'enquête contre Souleymane Kamagaté, dit "Soul to Soul", chef du protocole de Guillaume Soro, a été ouverte après la découverte le 15 mai, pendant les mutineries qui ont secoué le pays, d'une cache d'armes dans un logement donné pour être sa propriété à Bouaké (deuxième ville du pays, nord).



"Il a répondu qu'il n'était ni l’acquéreur ni le propriétaire de ces armes", avait alors expliqué Moussa Touré, directeur de la Communication à l'Assemblée nationale.



Les médias présents à Bouaké ont rapporté avoir vu des caisses d'armes retrouvées sur les lieux.



Des mutins avaient exhibé devant des journalistes de l'AFP de nombreuses armes provenant de cette cache. Les armes neuves --notamment des kalachnikov, des munitions et des lance-roquettes-- étaient emballées dans des sacs en plastique transparents. Un des mutins avait confié à l'AFP que les armes provenaient de la propriété de "Soul to Soul" et que cette cache était connue de "plein de gens".



L'exhibition de ces armes par les mutins a convaincu, selon plusieurs sources, les autorités de ne pas tenter de réduire militairement les mutins.



Certains médias ont accusé Guillaume Soro de vouloir déstabiliser avec ces armes le président Alassane Ouattara afin de renforcer sa position en vue de la présidentielle de 2020, dont il est un des favoris même s'il refuse pour le moment de se dire candidat.