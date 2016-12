Côte d'Ivoire : mise en service d'une application pour réduire la consommation d'énergie des téléphones portables

Conçue par un ingénieur des télécoms français, l'application est adaptée au contexte africain où le téléphone portable a atteint un taux de couverture de plus 70% dans de nombreux pays du continent.



Savee Afrik permettra d'assurer la continuité des services que représente le téléphone portable dans les zones rurales africaines où il participe aux transactions financières, a expliqué Dr. Samuel Mathey, son représentant en Afrique.



MTM, l'opérateur sud africain a intégré cette application dans sa plateforme en Côte d'Ivoire.



En Côte d'Ivoire, première puissance économique d'Afrique francophone, le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est passé de 16 millions à près de 25 millions en trois ans, de 2012 à 2015. Pendant cette période, le nombre d'abonnés à internet a explosé, passant de 200.000 à huit millions.



La téléphonie mobile représente 8% du PIB ivoirien et le secteur est l'un des plus gros employeurs du pays.