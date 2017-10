Côte d’Ivoire: le collaborateur de Soro Guillaume explique son interpellation et fait des révélations

Comme annoncé hier dans l’une de nos dépêches, un autre collaborateur du président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, a été interpellé à l’aéroport Félix Houphouet Boigny. Il s’agissait du Directeur de Communication de Soro Guillaume, M. Touré Moussa. http://www.afrikmag.com/autre-proche-soro-guillaume-interpelle-et-relache/



Après son interpellation alors qu’il rentrait de la Russie, où il a séjourné en même temps que son patron. M. Touré Moussa est revenu sur les circonstances de son interpellation.



“Je n’ai été victime d’aucune brutalité mais les policiers disaient qu’ils avaient reçu ordre de m’interpeller, de m’arracher mon passeport et d’aviser immédiatement la hiérarchie. Afin de savoir s’ils devaient me conduire à la prison de la DST ou pas. J’ai informé le PAN, Bédié et quelques diplomates de la situation. Après des tractations en haut lieu, j’ai été libéré de mon interpellation et autorisé à regagner mon domicile avec mon passeport.” A dit l’ex-journaliste, aujourd’hui proche collaborateur de Soro Guillaume



Mais M. Touré Moussa a fait des affirmations qui laisseront plus d’un perplexe.



«Même sous Gbagbo que nous avons combattu durement, les proches de Guillaume Soro n’ont pas été autant harcelés. » déclare Touré Moussa.



Guillaume Soro qui a fait son retour en Côte d’Ivoire après plusieurs mois d’absence a lancé un appel à la réconciliation et l’apaisement. Certains de ses partisans venus l’accueillir n’ont pu avoir accès à l’aéroport Tout cela le rend amer. « Même sous Gbagbo, on ne nous maltraitait pas comme cela » conclu Touré Moussa.



Si l’on s’en tient au media ivoirien ALERTE INFO, d’autres collaborateurs de Guillaume Soro comme Affoussiata Bamba porte-parole des Forces Nouvelles et Félicien Sekongo seraient sous surveillance avec une interdiction de sortie du territoire.