Côte d’Ivoire: la grève des agents de l’administration territoriale largement suivie à Tiassalé

Tiassalé, 04 sept (AIP) – Les agents de l’administration territoriale du département de Tiassalé sont en grève, lundi, a constaté l’AIP dans les locaux de la préfecture et de la sous-préfecture.



Certes le préfet et le sous-préfet de Tiassalé étaient à leurs postes, mais les agents étaient tous absents, même les chauffeurs et les personnels domestiques Ivoiriens étaient aussi dans la danse.



Le préfet Jules Gouessé a confirmé que les agents sont en grève dans les quatre sous-préfectures et à la préfecture conformément à leur mot d’ordre de grève. Toutefois, le service minimum était assuré à la préfecture par un agent stagiaire.



L’un des responsables locaux des agents en grève a indiqué que leur débrayage est suivi à 100 % dans le département de Tiassalé.



Leurs revendications portent sur sept points dont l’attribution de primes et indemnités pour les agents, le payement de stocks d’arriérés des indemnités de logement des chefs de cabinets et gardes de sous préfecture, l’intégration des personnels de maison à la fonction publique, la création d’une régie financière.



Cinq syndicats sont signataires du mot d’ordre de grève prévu pour cinq jours renouvelables.