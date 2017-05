Côte d’Ivoire : l’onéreuse facture (provisoire) de la mutinerie

Au-delà du tabou en cette période morose, la question s'impose d'elle-même : combien l'Etat ivoirien a débité de ses caisses pour mettre fin aux mutineries ? Le plus grand secret entoure pour le moment le contenu du «deal» scellé avec les mutins. Mais des informations qui fuitent, on croit savoir que l'Etat ivoirien a décidé de verser dans un premier temps 5 millions de Fcfa aux 8 400 mutins.



A chaud, l'Etat met la main à la poche



Face au spectre d'une insurrection armée, l'Etat s'est vite retourné vers ses réserves. Pour acheter la paix, il a moins compté ses centimes. En tout cas, l'addition de la somme qui devrait sortir dans l'immédiat des caisses de l'Etat est équivalente à 42 milliards de Fcfa qui permettront de verser à tous les mutins, leur second versement (5 millions chacun). Et ce n'est pas tout.



En juin prochain, l'Etat devra ensuite débloquer 16,8 milliards de Fcfa pour remettre un troisième versement de 2 millions Fcfa chacun. Au total, en l'espace d'un mois, l'Etat devrait donc débourser près de 59 milliards de FCFA pour éponger l'ardoise des primes dues aux mutins. Toute la question est de savoir maintenant comment l'Etat va décaisser cette enveloppe, alors qu'une semaine plus tôt, il annonçait des coupes budgétaires pour faire face à une situation économique difficile.



Impactée par une baisse brutale de 35% des cours mondiaux du cacao, la Côte d'Ivoire avait dû amputer 10% à son budget 2017 via une loi rectificative des Finances. Le budget ivoirien est ainsi passé de 6501,4 milliards de Fcfa à 6447,6 milliards de Fcfa soit 53,8 milliards de coupes budgétaires destinées selon Anne Désirée Ouloto, porte-parole du gouvernement, à compenser la baisse des prix du cacao, la hausse des cours du pétrole et.... «aux revendications sociales» ! Largement insuffisant pour assurer, en un seul versement de 7 millions de FCFA, le reliquat des primes aux mutins.



Quatre jours de peur et des impacts sur l'économie



Il faut savoir que le pouvoir d'Alassane Ouattara a choisi de manœuvrer pour ne pas verser le reliquat des 12 millions de primes promis en janvier dernier, après une dizaine de jours de mutineries dans plusieurs villes du pays. Une manœuvre qui permet à l'Etat d'obtenir un répit dans la poussée de fièvre des mutineries qui commençaient à se gagner les casernes.



Ironie du sort ou conjonction d'évènements malvenus ? Alors que la mutinerie arrivait aux villes, les cours du cacao, principal argument du gouvernement pour faire avaler la pilule de l'austérité, bondissaient de 4,4%, sans doute sous l'effet d'une spéculation autour d'une probable baisse de la production.



Néanmoins, la facture des mutineries est plus salée. A l'enveloppe que l'Etat ivoirien doit décaisser, il faut désormais y ajouter l'addition de quatre jours d'arrêt des activités dans le pays. Il faut aussi joindre à cette note, les dégâts matériels observés dans les différentes villes et dans une moindre mesure, les actes de vandalisme. Sans compter l'impact que ces quatre jours de peur auront sur l'image d'une Côte d'Ivoire qui s'apprête à accueillir en juillet prochain, les Jeux de la Francophonie.



La facture est très amère pour l'Etat. Pour plusieurs Ivoiriens, là où la promesse de satisfaire les mutins aurait pu être réalisée depuis janvier, leur gouvernement n'aura fait que retarder l'échéance au prix de longs jours de terreur et d'incertitudes, pour finalement passer à la caisse.