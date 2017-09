Côte d’Ivoire : des alliés de Gbagbo soupçonnés de menacer la sécurité du pays

Trente-cinq personnes, dont plusieurs soldats, ont été arrêtées pour avoir participé à la violence, selon un communiqué publié par Sidiki Diakite à la suite d’une réunion du Conseil de sécurité nationale.



La plus grande économie de l’Afrique de l’Ouest francophone a été ébranlée par les mutineries, des protestations violentes d’anciens rebelles et une série d’attaques sur les prisons et les postes de police cette année.



La Côte d’Ivoire : une sécurité fragile



Les attaques ont soulevé des craintes quant à sa stabilité à long terme, plus de six ans après une crise prolongée qui s’est soldée par une guerre civile qui a tué plus de 3 000, lorsque Gbagbo a refusé de céder l’élection de 2010 au président actuel Alassane Ouattara.



Gbagbo a été capturé en avril 2011, il est actuellement jugé devant la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre, mais beaucoup de ses alliés ont été pardonnés.



« Il est clair que la clémence qui leur a été offerte en vue de la paix et de la réconciliation n’a pas été comprise par eux, et ils continuent à constituer une menace », a déclaré le ministre.



Les représentants du gouvernement ghanéen n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter ces allégations. La Côte d’Ivoire a accusé Accra de ne pas faire assez pour retrouver les partisans de Gbagbo.



Au vu des événements actuels, il semblerait que le pays soit confronté à une perspective d’instabilité pour choisir le successeur de Ouattara en 2020.



Source : Reuters