Côte d’Ivoire : démarrage fin novembre des travaux du métro d’Abidjan en présence d’Emmanuel Macron

L’annonce a été faite par le président ivoirien Alassane Ouattara à l’issue d’une visite officielle en France, au cours de laquelle il a eu une rencontre avec Emmanuel Macron, le 31 août dernier.



« Nous avons fait le point de la réalisation du projet de métro et nous espérons pouvoir lancer les travaux fin novembre prochain, à l’occasion de la visite du président Macron et de Mme Macron en Côte d’Ivoire » a déclaré Alassane Ouattara à son retour au pays.



Longue de 37,9 km, la ligne 1 du métro d’Abidjan coûtera la somme de 918,34 milliards FCFA (environ 1,4 milliard d’euros), entièrement financé par un appui de l’Etat français.



La réalisation et l’exploitation de cette ligne de métro, qui doit transporter 300 000 passagers par jour, a été attribuée à la Société de transport abidjanais sur rail (STAR).



Celle-ci est détenue par le français Bouygues (33%), le Coréen Hyundai Rotem (33%), le français Keolis, filiale de la SNCF (25%) et le Coréen Dongsan Engineering (9%).