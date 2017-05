Côte d'Ivoire: croissance revue à la baisse

La Côte d'Ivoire, qui fait face à une chute du prix du cacao principale ressource du pays, a revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance et son budget d'investissement, a annoncé mercredi la porte-parole adjointe du gouvernement. "La croissance économique initialement projetée à 8,6% est abaissée à 8,5%", a affirmé Anne Ouloto, également ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable.



Les dépenses d'investissements ont été amputées de 9,4% passant de 1924,7 milliards de FCFA (2,93 milliards d'euros) à 1746,9 milliards de FCFA (2,66 milliards d'euros), soit une baisse de 177 milliards de FCFA (271 millions d'euros). Le budget global passe lui de 6501,4 Milliards FCFA (9,91 milliards d'euros) à 6447,6 Milliards FCFA (9,83 milliards), soit une baisse de 0,83%.



Les cours mondiaux du cacao sont tombés début mars à leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans, avec une baisse de plus de 35% en moins d'un an, en raison d'un excédent prévu de 264.000 tonnes de l'offre par rapport à la demande pour la saison 2016-2017 qui a débuté en octobre 2016. Malgré les difficultés budgétaires, le gouvernement qui fait face depuis des mois à une grogne des fonctionnaires, leur a accordé des hausses du salaire allant de 25.000 (38 euros) à 40.000 F CFA (60 euros) par mois.



Les fonctionnaires, qui ont notamment fait trois semaines de gréve en janvier, demandent des augmentations de salaires et le paiement des stocks d'arriérés pour environ 130.000 travailleurs (soit près de 80% de l'effectif de la fonction publique).



Première économie francophone en Afrique de l'ouest, la Côte d'Ivoire a enregistré ces dernières années des taux de croissance impressionnants: 10,7% en 2012, 9,2% en 2013, 8,5% en 2014, 9,5% en 2015. Mais "la croissance rapide n'a pas été accompagnée par la création d'emplois de qualité au cours de ces dernières années", a récemment déploré la Banque mondiale, selon laquelle le principal défi du gouvernement ivoirien est de réduire la pauvreté.



afp et figaro.fr