Côte d’Ivoire agro-business : Des banques « n’ont pas encore commencé » les remboursements (Source interne)

Des établissements bancaires, notamment la Bank of Africa (BOA), Ecobank et la Société ivoirienne de banque (SIB), n’avaient « pas encore commencé » les remboursements des souscripteurs d’agro-business, ont confié vendredi certains responsables, à ALERTE INFO.



« Les remboursements n’ont pas encore commencé et nous n’avons aucune idée de quand ils se feront », ont confié des cadres de la SIB et la BOA, sous couvert de l’anonymat.



Ecobank Côte d’Ivoire a pour sa part reçu « l’ordre de ne pas payer les souscripteurs par prudence », a indiqué une source interne de la banque, sans donner plus de précisions.



Nsia banque, a quant à elle commencé « les virements dans les comptes des souscripteurs depuis jeudi », selon l’un de ses responsables.



L’enregistrement pour le remboursement des souscripteurs d’agro-business, dont les activités consistent globalement à proposer des investissements dans l’exploitation agricole avec des taux d’intérêt allant jusqu’à 300%, a débuté la mi-mars par les banques.



Après une enquête qui a relevé des failles dans ce système d’investissement, le gouvernement ivoirien a décidé de geler les comptes des entreprises et rembourser les montants investis par les souscripteurs sur la base des fonds disponibles.



« Les fonds disponibles sur les comptes s’élèvent à 24,5 milliards FCFA à repartir entre 53.553 souscripteurs », a dit Bruno Koné, à l’issue d’un conseil des ministres.



Les taux de remboursement vont de 0,04% à 100%. Ils ont été déterminés à partir du ratio trésorerie disponible/nombre de souscripteurs par entreprise, selon le ministère de L’Economie.



HAN