Côte d’Ivoire: à Abidjan, les bus de transport urbain transformés en pharmacies ambulantes

«Chers parents voyageurs, je vous salue»; c’est le refrain qui annonce la présence dans le véhicule d’un de ces marchands qui préfèrent généralement le titre d’agent commercial ou pour certains de naturothérapeute. En accord avec le chauffeur, ces jeunes tiennent compagnie aux passagers des gkaka (mini car) sur les trajets entre Adjame-Yopougon, à Abidjan, où dans les cars menant les voyageurs à l’intérieur du pays.



Prenant soin de prime abord de faire une remarque ou de raconter une histoire comique, ils ont l’art de déclencher l’hilarité générale, ce qui a l’avantage de détendre les passagers et de préparer le terrain aux échanges.



Alain, l’allure frêle, a sa propre technique d’approche. Il évoque d’emblée des produits naturels liés à la sexualité, ce qui attise toute de suite les regards. «J’ai un produit très efficace pour vous contre les problèmes d’érection. Mesdames, je sais que ça va vous faire du bien à la maison. Écraser du cola mélangé à du gingembre. Prenez-en une partie pour son lavement et une autre pour en faire une boisson à prendre 30 minutes avant «les affaires».



Il va vous faire décoller toute la nuit». Aussitôt le sourire s'affiche sur toutes les lèvres, certaines personnes dans le véhicule allant même jusqu'à confirmer les effets magiques de la potion.



Cette recette, Alain précise qu’il l’offre gratuitement «pour aider les papas et les mamans», mais il prétend en avoir d’autres toutes aussi efficaces. «J’ai ce médicament-ci. C’est le thé Drobo fait à base de tankas et de plantes secrètes du Drobo. Il est scientifiquement prouvé que ce thé est le plus complet au monde», tente-t-il de convaincre. «Ce thé est un anti-vieillissement, il a un effet régénérateur sur le système immunitaire, prévient et traite l’hypertension, le diabète, le cancer, la prostate… Je n’en ai pas assez, il faut se dépêcher pour l’avoir, c’est important pour votre santé», soutient-il, avant d’en présenter la posologie...