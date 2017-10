Côte d’Ivoire: Vols directs Abidjan-Etats Unis,découvrez la fréquence des voyages hebdomadaires

Les négociations pour la régularisation de vols directs entre Abidjan et les Etats Unis se poursuivent.



Après avoir confié la réalisation de ces vols, dès janvier prochain, à la société aérienne Ethiopian Airlines, la fréquence de ces voyages est désormais connue.

Elle est chiffrée à quatre vols directs par semaine entre Abidjan et des villes américaines à déterminer entre New York, Washington DC et une troisième ville par un Boeing 787 de « dernière génération qui a une efficience en consommation en carburant avec 270 places » selon Babacar Diop, Directeur du Transport aérien ivoirien.



Le ministre des Transports, Amadou Koné qui travaille en collaboration avec l’Autorité de l’aviation civile ivoirienne (ANAC) sur ce projet, a annoncé la poursuite des discussions avec les responsables d’Ethiopian Airlines sur les différents horaires.



Casimir Boh,Abidjan



koaci