Côte d’Ivoire / Une unité de production de fromage et de chocolat va bientôt voir le jour à Yakassé-Féyassé

Abengourou - Une unité de production de fromage et de chocolat va bientôt voir le jour dans la localité de Yakassé-Féyassé (Est, région de l’Indénié-Djuablin) à l’initiative de l’ONG Italienne PROGETTO SUD.



La première pierre de cette usine a été posée lundi sur un site d’environ 1600 m2 en présence de son principal promoteur, Francesco Mariotti. Ce dernier a présenté ce projet comme un moyen de lutter contre l’immigration clandestine des jeunes aux conséquences souvent dramatiques.



« Lorsque ces usines vont entrer en production, elles vont générer des milliers d’emplois directs et indirects pour les jeunes. Cela va permettre alors de lutter contre l’immigration clandestine qui occasionne beaucoup de morts », a-t-il fait savoir, exhortant le gouvernement et les populations de Yakassé-Féyassé à les accompagner dans la réalisation de ce projet.



Deux ONG des localités de Yakassé-Féyassé et de Bonoua, où sera implantée une autre usine du même type, ont été choisies comme partenaires de ce projet. Il s’agit, notamment, de Terre Gemelle Onlus-CI et d’Oidesh.



