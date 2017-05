Côte d’Ivoire: Une délégation d’ex-combattants démobilisés à Abidjan pour des négociations avec le gouvernement

Une délégation de 10 ex-combattants ivoiriens démobilisés venue de Bouaké (Centre, ex-fief des rebelles) est arrivée lundi vers 17h30 (GMT et locales), pour des négociations avec le gouvernement de Côte d’Ivoire, a affirmé leur porte-parole, Mégbê Diomandé, à Alerte info.



« Nous sommes venus à Abidjan à la demande du ministère (ivoirien) de l’Intérieur, pour des négociations », a indiqué M. Diomandé, joint au téléphone par ALERTE INFO.



Des centaines de démobilisés avaient manifesté il y a une semaine en bloquant l’entrée sud de Bouaké, pour réclamer 18 millions de FCFA de primes chacun, alors que leurs ex-frères d’armes intégrés dans l’armée, ont obtenu 12 millions après avoir mené deux mouvements d’humeur en janvier et mai.



Après cette manifestation, à l’issue de laquelle quatre ex-combattants ont été tués, la police a interpellé Mégbê Diomandé, avant de le relâcher.



Avant d’être remis en liberté, il a dit avoir « donné l’assurance aux forces de l’ordre que ni lui et ses camarades ne détiennent d’armes », ajoutant que « des négociations sont en cours avec le gouvernement pour trouver une solution définitive à leurs préoccupations ».



