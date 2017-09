Côte d’Ivoire: Un policier égorgé par les « microbes »

Les « microbes » ou jeunes adeptes de la délinquance urbaine ont trucidé un policier qui regagnait son domicile familial après son service aux environs de 20h (GMT) dans la commune populaire de Yopougon.



C’est dans un état choquant que le corps de Koffi Yao Esaï a été retrouvé. La gorge profondément tranchée, vidé de son sang, l’image du policier étendu au sol était horrible à regarder.



Selon des témoins, les microbes ont eu une altercation avec le corps habillé avant de tuer. Celui-ci refusait vraisemblablement de remettre ce qu’il possédait comme biens sur lui. Mais malheureusement la cohorte de « microbes » face à lui a utilisé des armes blanches redoutables.



Dans sa confrontation avec le groupe de jeunes microbes, le policier aurait essayé de se servir de son arme. Ce qui ne fut pas possible car les coups de machettes et de barres de fer provenaient de tous les côtés.



L’arme a été retrouvée près du corps lors du constat du lieu du crime par la police.



La recrudescence de la violence des « microbes » dans la capitale ivoirienne inquiète de plus en plus les Ivoiriens.



Malgré ‘‘l’opération Eperviers’‘ lancée contre la délinquance juvénile par la police ivoirienne en 2016, l’esprit mortifère des « microbes » plane toujours sur Abidjan.