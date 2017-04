Côte d'Ivoire : Un fétiche retrouvé dans une salle de classe sur la chaise de la maîtresse fait fuir les élèves

Ce jour là, les enseignants et leurs élèves reprenaient le chemin de l’école. Un élève de la classe de Cm1 de cet établissement se rend comme à son habitude, au domicile de la tenante de cette classe pour y récupérer la clé. Il ouvre la porte et retourne chez lui à la maison puisqu’il n’était pas encore l’heure. Vers 7h, un autre élève arrive et constate à son grand étonnement, un fétiche posé sur la chaise de la maitresse. Paniqué, il informe le directeur de l’école qui alerte à son tour le président du comité de gestion (Coges) et la chefferie.



Pour débarrasser cet objet encombrant de la classe, un exorciseur est vite trouvé. Celui-ci laissera entendre que ce fétiche, loin d’être un banal objet, est très dangereux. Il fait alors des incantations dont lui seul a le secret, l’enlève et emporte même la chaise. Entre temps, les enseignants organisent ‘’ une réunion de crise’’ et menacent de débrayer si pareille situation se présente encore dans ce groupe scolaire de 3 écoles primaires et d’une maternelle. L’usage du fétiche est fréquent dans le département. Le 29 juillet 2016, un fétiche avait été déposé par des inconnus dans une tombe à Memni. Il a fallu l’enlever avant de procéder à l’enterrement. Outre les fétiches, la défécation dans les salles de classe est aussi légion.



