Côte d’Ivoire/ Un éléphant solitaire sème la terreur à Grand-Lahou

Selon des habitants des villages qui ont fait les frais de son passage dans leurs localités, ce mastodonte dévaste toutes les cultures. « L’éléphant m’a trouvée toute seule à la maison. J’ai rampé pour me cacher, le regardant avaler mes ignames sous mon hangar le vendredi 30 juin. Il s’est ensuite dirigé dans ma cuisine pour encore avaler mes régimes de bananes », a confié dame Kouassi Akissi, 85 ans, domicilié dans un campement d’Azagny.



Les témoignages des désastres de l’éléphant sont nombreux mais les populations victimes de ses agissements dénoncent aussi son agressivité vis-à-vis des personnes qu’il croise sur son chemin. « Revenant du champs, j’ai rencontré l’éléphant qui m’a pris en chasse. J’ai abandonné l’engin et me suis retrouvé en brousse. De ma cachette, je regardais impuissant le mastodonte de 7 tonnes détruire ma moto », a indiqué Julien Brou.



Le souhait des populations est que les autorités compétentes est fassent partir Ahmed de ce site afin de leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations.



