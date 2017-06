Cote d'Ivoire : Un Libanais tente de se suicider en se jetant dans la lagune à Abidjan

Selon les premiers témoins, Kalife Nasseer (47 ans) à bord de sa voiture de marque Honda, immatriculée 807 GU 01, a quitté la voie au niveau du quai lagunaire de la Sotra au Plateau, à 6h55 mn (heures locales et GMT) pour foncer dans la lagune.



‘’Le véhicule a été retenu par une barre de fer. Il est descendu calmement du véhicule et s’est jeté dans la lagune. On le voit se noyer quand un élève a plongé dans l’eau pour le repêcher’’, raconte l’un des témoins.



L’infortuné qui ne se présentait aucun signe de blessures, a été évacué dans un centre de santé par les sapeurs-pompiers alertés. Sur les raisons de l’acte de M. Nasser, on se perd en conjectures.