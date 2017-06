Côte d’Ivoire : Un Conseiller « spécial » de Soro rencontre Tiburce Koffi à Paris

Dans le cadre de la Politique du Pardon et de la Réconciliation engagée en Côte d’Ivoire par le Président Guillaume Soro, Le Professeur Franklin Nyamsi, son Conseiller Spécial, a rencontré ce jour à Paris l’éminent Ecrivain et Journaliste Tiburce Koffi.



Pendant 4 heures , Les deux hommes ont amplement échangé sur le présent et l’avenir de la Côte d’Ivoire.



L’Ecrivain s’engage avec force et conviction pour l’espérance ivoirienne portée par la volonté politique de rassemblement large des Ivoiriens autour du Discours du 3 avril 2017, énoncé par le Président de l’Assemblée de Côte d’Ivoire.



Cordiale et fraternelle, la rencontre s’est conclue par la promesse ferme d’œuvrer ensemble pour une nouvelle grandeur ivoirienne. D’autres rencontres qu’on peut deviner fertiles sont prévues.



Vive le Pardon et la Réconciliation de Tous Les Ivoiriens!