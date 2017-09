Côte-d’Ivoire: Trois microbes interpellés suite à l’assassinat d’un policier à Yopougon

Le jeudi 31 août 2017, aux environs de 19 heures, à Yopougon, le Sergent-chef de police Koffi Yao Ésaïe, en service au Palais de justice du Plateau, a été assassiné, alors qu’il regagnait son domicile après son service.

Dans un communiqué dont fratmat.info a reçu copie, le procureur de la République, Kouamé Kindo Rosalie, annonce l’arrestation de trois (3) suspects après enquête ouverte par la police criminelle.



Il s’agit de « Touré Namory, né en 1998 à Touba, ivoirien, âgé de 19 ans, apprenti- chauffeur domicilié à Yopougon Sable, de Yao Aristide Hermann alias Tout Bezer, né le 30 juillet 1996 à Divo, ivoirien, âgé de 21 ans, se disant veilleur de nuit à la pâtisserie l’Artisan, située à Yopougon Sable, domicilié à Abobo PK 18 et de Diaga Mohamed, né le 10 août 1996 à Attécoubé, ivoirien, âgé de 21 ans, se disant syndicaliste-transporteur », indique le document.



Ces suspects, tous pénalement majeurs, ont été déférés le mardi 19 septembre 2017, au parquet près le Tribunal de Première instance de Yopougon. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour les chefs d’accusation « d’association de malfaiteurs, tentative de vol de nuit en réunion avec violences et meurtre », conformément aux articles 24,186 alinéas 1 et 2, 342 alinéa 1-1°,344 alinéa 1,348, 392, 395-1°, 396,397 et 420 du Code Pénal.



Ouattara Ouakaltio

Fratmat.info