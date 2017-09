Côte d’Ivoire: Trente-six évadés de la prison de Katiola appréhendés sur les 98 en fuite (Communiqué)

Abidjan, 05 sept (AIP)- Des recherches entreprises par l’administration pénitentiaire et les forces de police et de gendarmerie ont permis d’appréhender 36 des 98 détenus en fuite à la suite de l’évasion dimanche, à la maison d’arrêt et de correction de Katiola (Centre-Nord, région du Hambol), indique un communiqué de la direction de l’administration pénitentiaire, parvenue à l’AIP.



Selon le directeur de l’administration pénitentiaire, Koffi Kongoué Joachim, parallèlement aux enquêtes en cours, le régisseur et les agents pénitentiaires, qui étaient de garde au moment des faits, ont été suspendus et relevés de leurs fonctions, en entendant la conclusion de l’enquête administrative.



Toutefois, le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme rassure les populations que tous les moyens sont mis en œuvre pour appréhender les autres détenus toujours en fuite, souligne-t-on.