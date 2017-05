Côte d’Ivoire : Touré Mamadou (RDR) prédit la libération de Gbagbo et Blé Goudé

La probable libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé n’est plus une question tabou au RDR. Touré Mamadou et des militants du RDR l’ont évoqué sans coup férir au pré-congrès du parti présidentiel à Koumassi.



Touré Mamadou se prépare à la libération de Gbagbo et Blé Goudé



Le pré-congrès éclaté du Rassemblement des républicains (RDR) tenu du 28 au 30 avril dernier s’est voulu très prolifique. Celui de Koumassi s’est particulièrement distingué de par la délicatesse des thèmes abordés. Il était en effet question de l’éventualité de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de la CPI. A ce sujet, le ministre Touré Mamadou a tenu à attirer l’attention des militants qui voulaient éluder la question : « Je voudrais faire un commentaire sur les réactions qu’il y eu à la suite de la proposition concernant le procès de Laurent Gbagbo. Vous savez, nous sommes dans un contexte particulier. »



Puis, il ajoute : « Une analyse sereine de la situation socio-politique ne peut pas ne pas intégrer les contextes politiques en dehors de notre parti. Ce que la Commission dit, c’est qu’il faut être sur toutes les éventualités. Car, si éventuellement, demain, ceux qui font l’objet de poursuites au niveau de la Cpi étaient libérés, quelles anticipations politiques devons-nous avoir au niveau du Rdr pour gérer cette situation ? On ne doit pas attendre que la situation vienne nous surprendre. Je pense qu’il est temps de sortir des émotions. »



Bien entendu, le député de Daloa se veut anticipateur pour parer à toutes éventualités. Car depuis l’ouverture effective du procès conjoint de l’ex-président et de son dernier ministre de la jeunesse, les témoins ne font que se succéder. Cependant, les différentes dépositions faites jusque-là corroborent difficilement le plan commun allégué par la procureure Fatou Bensouda. De même, les pro-Gbaagbo ne cessent de s’activer pour obtenir la libération de leur champion. Une pétition initiée par l’écrivain Bernard Dadié et l’ex-Premier ministre togolais Joseph Koffigôh a recueilli environ 30 millions de signatures. Les partisans de l’ex-président ivoirien subordonnent également la réconciliation nationale à la libération de tous les prisonniers politiques dont Gbagbo.



En pareille occurrence, aborder une telle question à l’heure actuelle n’est pas une perte de temps. Il y va de d’une stratégie politique judicieuse pour le RDR. Mais aussi, pour une consolidation de la nation ivoirienne. Même si certaines personnes développent des sentiments mitigés du côté de la rue Lepic.