Côte d’Ivoire : Soro considère que le débat sur des « ambitions obsessionnelles » en 2020 est « indécent et inopportun »

Le Cabinet du Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire et sur ses instructions directes tient à porter à la connaissance des internautes, de l’opinion nationale et internationale que Monsieur Guillaume Kigbafori SORO n’a d’autre ambition que de demeurer concentrer :



• à travailler au rayonnement de l’Institution parlementaire don il a la charge ;



• à se focaliser sur les problèmes et le quotidien des Ivoiriens dont il est l’un des représentants



Pour l’heure, il considère qu’il est indécent et inopportun de s’incruster dans un débat sur d’hypothétiques et évanescentes ambitions obsessionnelles pour 2020 qui n’apporte et n’améliore en rien le quotidien des Ivoiriens.

Aussi, urge-t-il, ainsi qu’il le demande à tous, de laisser le Président de la République et le Gouvernement travailler dans la sérénité, débarrassés de toute scorie, à l’épanouissement de nos compatriotes.



La seule orientation que le Président recommande avec force est de travailler au rassemblement des Ivoiriens et de s’investir à trouver les voies et moyens de réussir le PARDON et la RECONCILIATION entre les filles et les fils de la Côte d’Ivoire.



Le Cabinet rappelle à cet effet les propos du Président de l’Assemblée Nationale sur la chaîne de radio internationale française RFI l’an dernier et qui demeurent en vigueur : «Je ne suis guère un Homme aveuglé par une ambition personnelle mais plutôt un Homme de Mission. 2020 se décidera avec messieurs Alassane OUATTARA et Henri Konan BEDIE».



Fait à Abidjan

Le lundi 17 Avril 2017

Le Cabinet du Président de l’Assemblée Nationale

Le Directeur de Cabinet

M. DAHO Bakary